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Гімнаст Радівілов виборов срібло на етапі Кубка світу

Український гімнаст Ігор Радівілов посів друге місце у вправах на кільцях на етапі Кубка світу.

Український гімнаст Ігор Радівілов посів друге місце у вправах на кільцях на етапі Кубка світу в Парижі.

Радівілов отримав 14,950 балів, що на 0,150 менше, ніж у переможця Саміра Аіт Саїда з Франції.

Читайте: Український гімнаст Верняєв здобув золото та срібло на Кубку світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Раніше 25-річний українець Ігор Радівілов виграв срібло на чемпіонаті Європи в опорному стрибку.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2018 зі спортивної гімнастики пройде у Досі (Катар). Змагання пройдуть з 25 жовтня по 3 листопада.

Раніше ми писали, що Гвоздик виступить на розігріві бою Вайлдер – Ф’юрі.

Фото: НОК України.

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