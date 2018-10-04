Прямую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы между Яблонцем и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

Во втором матче группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на выезде сыграет с чешским Яблонцем. Матч пройдет 4 октября в городе Яблонец-над-Нисоу на стадионе Стршельнице.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо.