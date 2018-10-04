Пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи між Яблонцем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.
У другому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА київське Динамо на виїзді зіграє з чеським Яблонцем. Матч пройде 4 жовтня у місті Яблонець-над-Нісоу на стадіоні Стршельніце.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Шахтар розписав мирову з Ліоном на виїзді Український вікенд: успіх Зінченка та шикарний асист Коноплянки Результати та відео матчів 10-го туру УПЛ
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФК Динамо.