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Де дивитися Яблонець — Динамо

Пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи між Яблонцем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

У другому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА київське Динамо на виїзді зіграє з чеським Яблонцем. Матч пройде 4 жовтня у місті Яблонець-над-Нісоу на стадіоні Стршельніце.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо.

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