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Ворскла за три минуты слила “выигранный” матч Спортингу

Полтавская Ворскла упустила победу и даже ничью на последних минутах матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против португальского Спортинга.

На 10-й минуте счет в матче открыл Владислав Кулач. Украинская команда вела в счете практически до самого конца встречи. Но на 90-й минуте Фреди Монтеро сравнял счет, а на третьей добавленной минуте Кабрал принес лиссабонцам победу, пишет Интерфакс-Украина.

В другом матче этой группы Арсенал разгромил на выезде Карабах со счетом 3:0.

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После двух туров Арсенал и Спортинг лидируют в группе с 6 очками, Ворскла и Карабах очков пока не набирали.

К слову, читайте текстовую онлайн трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы Яблонец – Динамо.

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