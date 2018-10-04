Смотрите онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы Яблонец — Динамо на Фактах ICTV в четверг, 4 октября, в 22.00.

Яблонец и Динамо сойдутся на стадионе Стршельнице в Чехии в рамках матча второго тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 4 октября.

В стартовом туре Динамо сенсационно разделило очки с казахской Астаной, сыграв 2:2, а Яблонец уступил французскому Ренну 2:1. Теперь бело-синие попытаются реабилитироваться за игру против Астаны.

В матче против Яблонца киевляне не досчитаются из-за травмы бедра Беньямина Вербича, который наигрывался в последних матчах на позиции центрфорварда. Вместо него на поле появится Артем Беседин, который пропустил из-за травмы больше месяца. У чехов под вопросом участие только одного игрока – форварда Мартина Долежала.

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Яблонец ранее не встречался с украинскими командами, тогда как Динамо имеет солидную историю встреч с чешскими командами. Последней такой была Славия в квалификации Лиги чемпионов.

Интересно, что капитан Яблонца Томаш Хюбшман будучи игроком донецкого Шахтера сыграл 27 матчей против Динамо, из которых выиграл 15, 4 сыграл вничью и 8 проиграл.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Яблонца принимают ставки с коэффициентом 2.80. Успех киевлян оценивают в 2.70.Ничейный результат встречи – 3.20.

Прогноз Фактов ICTV

Яблонец — Динамо – 1:1.