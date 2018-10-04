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Форвард Наполи стал жертвой разбойного нападения после победы над Ливерпулем

Форвард Наполи Аркадиуш Милик подвергся разбойному нападению после победы его команды над Ливерпулем в матче второго тура Лиги чемпионов.

Нападающий итальянского Наполи и сборной Польши Милик был ограблен после победы адзури в матче Лиги Чемпионов над Ливерпулем (1:0).

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Нападение произошло через несколько часов после матча, когда футболист возвращался домой в пригороде Неаполя около двух часов ночи.

Об этом сообщает издание Il Mattino.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей По информации ресурса, когда футболист возвращался домой на своем авто ему преградил дорогу мотоцикл с двумя грабителями в шлемах. Один из них подошел к машине, направил пистолет на Милика, и потребовал часы Rolex Daytona, стоимость которых оценивается в €20 тыс. Игрок не стал сопротивляться и послушал преступников, после чего те немедленно сбежали. Полиция уже начала расследование преступления.

Ранее подобные инциденты уже случались с другими игроками Наполи. Лоренсо Инсинье, Марек Гамшик и Эдинсон Кавани также становились жертвами краж в Неаполе и пригороде.

В поединке против мерсисайдцев Аркадиуш провел на поле 68 минут.

К слову, Реал не может забить в трех матчах подряд впервые за 11 лет.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com

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