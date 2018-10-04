Форвард Наполи Аркадиуш Милик подвергся разбойному нападению после победы его команды над Ливерпулем в матче второго тура Лиги чемпионов.
Нападающий итальянского Наполи и сборной Польши Милик был ограблен после победы адзури в матче Лиги Чемпионов над Ливерпулем (1:0).
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Нападение произошло через несколько часов после матча, когда футболист возвращался домой в пригороде Неаполя около двух часов ночи.
Об этом сообщает издание Il Mattino.
Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей По информации ресурса, когда футболист возвращался домой на своем авто ему преградил дорогу мотоцикл с двумя грабителями в шлемах. Один из них подошел к машине, направил пистолет на Милика, и потребовал часы Rolex Daytona, стоимость которых оценивается в €20 тыс. Игрок не стал сопротивляться и послушал преступников, после чего те немедленно сбежали. Полиция уже начала расследование преступления.
Ранее подобные инциденты уже случались с другими игроками Наполи. Лоренсо Инсинье, Марек Гамшик и Эдинсон Кавани также становились жертвами краж в Неаполе и пригороде.
В поединке против мерсисайдцев Аркадиуш провел на поле 68 минут.
К слову, Реал не может забить в трех матчах подряд впервые за 11 лет.
Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com