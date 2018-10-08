Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа Формулы 1 Гран-при Японии.
На автодроме Сузука завершилась гонка Формулы 1 Гран-при Японии. Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, тем самым еще больше увеличив преимущество в общем зачете.
Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.
Читайте: Формула 1: результаты квалификации Гран-при Японии
Пилот Феррари Себастьян Феттель, который стартовал с девятого места, удачно начал гонку, но после контакта с болидом Макса Ферстаппена, откатился вглубь пелотона. В итоге ему удалось финишировать лишь шестым.
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хемилтон
|331
|1.
|Mercedes AMG F1
|538
|2.
|Себастьян Феттель
|264
|2.
|Scuderia Ferrari
|460
|3.
|Валттери Боттас
|207
|3.
|Red Bull Racing
|319
|4.
|Кими Райконен
|196
|4.
|Renault Sport F1
|92
|5.
|Макс Ферстаппен
|173
|5.
|Haas
|84
|6.
|Даниэль Риккардо
|146
|6.
|McLaren
|58
|7.
|Серхио Перес
|53
|7.
|Racing Point Force India
|43
|8.
|Кевин Магнуссен
|53
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|30
|9.
|Нико Хюлькенберг
|53
|9.
|Sauber
|27
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Напомним,иилот Ред Булл Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая, удачно воспользовавшись ситуацией с аварией других пилотов.
Фото: Getty Images.