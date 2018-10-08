Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа Формулы 1 Гран-при Японии.

На автодроме Сузука завершилась гонка Формулы 1 Гран-при Японии. Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, тем самым еще больше увеличив преимущество в общем зачете.

Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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Пилот Феррари Себастьян Феттель, который стартовал с девятого места, удачно начал гонку, но после контакта с болидом Макса Ферстаппена, откатился вглубь пелотона. В итоге ему удалось финишировать лишь шестым.

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюис Хемилтон 331 1. Mercedes AMG F1 538 2. Себастьян Феттель 264 2. Scuderia Ferrari 460 3. Валттери Боттас 207 3. Red Bull Racing 319 4. Кими Райконен 196 4. Renault Sport F1 92 5. Макс Ферстаппен 173 5. Haas 84 6. Даниэль Риккардо 146 6. McLaren 58 7. Серхио Перес 53 7. Racing Point Force India 43 8. Кевин Магнуссен 53 8. Scuderia Toro Rosso 30 9. Нико Хюлькенберг 53 9. Sauber 27 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Напомним,иилот Ред Булл Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Китая, удачно воспользовавшись ситуацией с аварией других пилотов.

Фото: Getty Images.