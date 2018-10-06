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Формула 1: результаты квалификации Гран-при Японии

Льюис Хэмилтон взял поул Гран-при Японии, который стал 80-м в его карьере.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сделал еще один шаг к победе в Чемпионате по Формуле 1 в 2018 году.

На 17 этапе в Японии, который состоится 7 сентября, он будет стартовать первым. Рядом с ним на стартовой решетке по итогам квалификации привычно расположился его напарник по команде Валттери Боттас. А тройку замкнул гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ближайший соперник Хэмилтона по Чемпионату – Себастьян Феттель будет стартовать лишь 9 с результатом 1: 32.192.

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Отметим, что третий отрезок квалификации оказался дождевым, и только команда Mercedes успела вовремя сориентироваться и показать результат фактически еще на сухой трассе.

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Пилот Команда 2 сессия 3 сессия
М Время Кр М Время Кр
1. Л.Хэмилтон Mercedes 2 1:28.017 3 1 1:27.760 5
2. В.Боттас Mercedes 1 1:27.987 4 2 1:28.059 5
3. М.Ферстаппен Red Bull 5 1:28.849 3 3 1:29.057 4
4. К.Райкконен Ferrari 4 1:28.595 3 4 1:29.521 6
5. Р.Грожан Haas 8 1:29.678 5 5 1:29.761 4
6. Б.Хартли ToroRosso 10 1:29.848 4 6 1:30.023 5
7. П.Гасли Toro Rosso 9 1:29.810 4 7 1:30.093 5
8. Э.Окон Racing Point FI 6 1:28.538 5 8 1:30.126 5
9. С.Феттель Ferrari 3 1:28.279 3 9 1:32.192 6
10. C.Перес Racing Point FI 7 1:29.567 4 10 1:37.229 5
11. Ш.Леклер Sauber 11 1:29.864 5
12. К.Магнуссен Haas 12 1:30.226 5
13. К.Сайнс Renault 13 1:30.490 5
14. Л.Стролл Williams 14 1:30.714 3
15. Д.Риккардо Red Bull 15 1
16.Н.Хюлкенберг Renault
17. С.Сироткин Williams
18. Ф.Алонсо McLaren
19. С.Вандорн McLaren
20. М.Эриксон Sauber

К слову, Гран-при Японии можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Первый Автомобильный 7 сентября, в 8 утра. Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах F1analytic.comSport StreamLive TV.

Фото: gettyimages.

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