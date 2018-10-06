Льюис Хэмилтон взял поул Гран-при Японии, который стал 80-м в его карьере.
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сделал еще один шаг к победе в Чемпионате по Формуле 1 в 2018 году.
На 17 этапе в Японии, который состоится 7 сентября, он будет стартовать первым. Рядом с ним на стартовой решетке по итогам квалификации привычно расположился его напарник по команде Валттери Боттас. А тройку замкнул гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ближайший соперник Хэмилтона по Чемпионату – Себастьян Феттель будет стартовать лишь 9 с результатом 1: 32.192.
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Отметим, что третий отрезок квалификации оказался дождевым, и только команда Mercedes успела вовремя сориентироваться и показать результат фактически еще на сухой трассе.
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
|Пилот
|Команда
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|2
|1:28.017
|3
|1
|1:27.760
|5
|2. В.Боттас
|Mercedes
|1
|1:27.987
|4
|2
|1:28.059
|5
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|5
|1:28.849
|3
|3
|1:29.057
|4
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|4
|1:28.595
|3
|4
|1:29.521
|6
|5. Р.Грожан
|Haas
|8
|1:29.678
|5
|5
|1:29.761
|4
|6. Б.Хартли
|ToroRosso
|10
|1:29.848
|4
|6
|1:30.023
|5
|7. П.Гасли
|Toro Rosso
|9
|1:29.810
|4
|7
|1:30.093
|5
|8. Э.Окон
|Racing Point FI
|6
|1:28.538
|5
|8
|1:30.126
|5
|9. С.Феттель
|Ferrari
|3
|1:28.279
|3
|9
|1:32.192
|6
|10. C.Перес
|Racing Point FI
|7
|1:29.567
|4
|10
|1:37.229
|5
|11. Ш.Леклер
|Sauber
|11
|1:29.864
|5
|12. К.Магнуссен
|Haas
|12
|1:30.226
|5
|13. К.Сайнс
|Renault
|13
|1:30.490
|5
|14. Л.Стролл
|Williams
|14
|1:30.714
|3
|15. Д.Риккардо
|Red Bull
|15
|–
|1
|16.Н.Хюлкенберг
|Renault
|17. С.Сироткин
|Williams
|18. Ф.Алонсо
|McLaren
|19. С.Вандорн
|McLaren
|20. М.Эриксон
|Sauber
К слову, Гран-при Японии можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Первый Автомобильный 7 сентября, в 8 утра. Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.
Фото: gettyimages.