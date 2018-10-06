Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сделал еще один шаг к победе в Чемпионате по Формуле 1 в 2018 году.

На 17 этапе в Японии, который состоится 7 сентября, он будет стартовать первым. Рядом с ним на стартовой решетке по итогам квалификации привычно расположился его напарник по команде Валттери Боттас. А тройку замкнул гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ближайший соперник Хэмилтона по Чемпионату – Себастьян Феттель будет стартовать лишь 9 с результатом 1: 32.192.

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Отметим, что третий отрезок квалификации оказался дождевым, и только команда Mercedes успела вовремя сориентироваться и показать результат фактически еще на сухой трассе.

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ