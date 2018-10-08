Британський пілот Льюїс Хемілтон став переможцем 17-го етапу Формули 1 Гран-прі Японії.
На автодромі Сузука завершилася гонка Формули 1 Гран-прі Японії. Перемогу в ній здобув пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон, тим самим ще більше збільшивши перевагу в загальному заліку.
Друге місце посів його напарник по команді Валттері Боттас. Трійку найкращих замкнув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.
Читайте: Формула 1: результати кваліфікації Гран-прі Японії
Пілот Феррарі Себастьян Феттель, який стартував з дев’ятого місця, вдало розпочав гонку, але після контакту з болідом Макса Ферстаппена, відкотився вглиб пелотону. У підсумку йому вдалося фінішувати лише шостим.
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Хемілтон
|331
|1.
|Mercedes AMG F1
|538
|2.
|Себастьян Феттель
|264
|2.
|Scuderia Ferrari
|460
|3.
|Валттері Боттас
|207
|3.
|Red Bull Racing
|319
|4.
|Кімі Райконен
|196
|4.
|Renault Sport F1
|92
|5.
|Макс Ферстаппен
|173
|5.
|Haas
|84
|6.
|Даніель Риккардо
|146
|6.
|McLaren
|58
|7.
|Серхіо Перес
|53
|7.
|Racing Point Force India
|43
|8.
|Кевін Магнуссен
|53
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|30
|9.
|Ніко Хюлькенберг
|53
|9.
|Sauber
|27
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Нагадаємо, пілот Ред Булл Даніель Ріккардо виграв Гран-прі Китаю, вдало скористувавшися ситуацією з аварією інших пілотів.
Фото: Getty Images.