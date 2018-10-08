Британський пілот Льюїс Хемілтон став переможцем 17-го етапу Формули 1 Гран-прі Японії.

На автодромі Сузука завершилася гонка Формули 1 Гран-прі Японії. Перемогу в ній здобув пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон, тим самим ще більше збільшивши перевагу в загальному заліку.

Друге місце посів його напарник по команді Валттері Боттас. Трійку найкращих замкнув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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Пілот Феррарі Себастьян Феттель, який стартував з дев’ятого місця, вдало розпочав гонку, але після контакту з болідом Макса Ферстаппена, відкотився вглиб пелотону. У підсумку йому вдалося фінішувати лише шостим.

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Хемілтон 331 1. Mercedes AMG F1 538 2. Себастьян Феттель 264 2. Scuderia Ferrari 460 3. Валттері Боттас 207 3. Red Bull Racing 319 4. Кімі Райконен 196 4. Renault Sport F1 92 5. Макс Ферстаппен 173 5. Haas 84 6. Даніель Риккардо 146 6. McLaren 58 7. Серхіо Перес 53 7. Racing Point Force India 43 8. Кевін Магнуссен 53 8. Scuderia Toro Rosso 30 9. Ніко Хюлькенберг 53 9. Sauber 27 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Нагадаємо, пілот Ред Булл Даніель Ріккардо виграв Гран-прі Китаю, вдало скористувавшися ситуацією з аварією інших пілотів.

Фото: Getty Images.