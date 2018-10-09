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Днепр навсегда в моей душе! Ротань рассказал о планах на будущее

Экс-футболист Днепра и сборной Украины Руслан Ротань сообщил, что в конце года выпустит автобиографическую книгу.

Бывший футболист Днепра и сборной Украины Руслан Ротань на своей странице в Facebook написал о том, что вскоре поклонники смогут прочитать автобиографическую книгу о его 20-летней карьере профессионального футболиста.

— В этом году Днепр празднует свое столетие со дня основания и когда я наблюдаю за тем, что происходит с родной командой сегодня, то у меня сердце кровью обливается, – написал экс-игрок Днепра.

Также Ротань признался, что свою летне-осеннюю паузу посвятил написанию автобиографической книги.

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— Я уже неоднократно заявлял, что единственный клуб в Украине, за который я играл бы – это Днепр! Именно этой команде я отдал свои лучшие годы в футболе, именно в ней я состоялся как профессионального исполнителя, – добавил Ротань.

Напомним, что донецкий Олимпик возглавил Вячеслав Шевчук, а Руслан Ротань стал его помощником.

ФотоKatatonia82 | Dreamstime.com

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