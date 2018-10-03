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Вячеслав Шевчук возглавил Олимпик – официально

Донецкий Олимпик объявил о назначении Вячеслава Шевчука новым главным тренером команды.

Вячеслав Шевчук стал новым главным тренером донецкого Олимпика.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

К своей работе 39-летний специалист приступит с сегодняшнего дня и будет готовить команду к матчу 11-го тура УПЛ против Динамо.

С тренером подписан контракт сроком на один год – до декабря 2019 года.

Смотрите: Результаты и видео матчей 10-го тура УПЛ

Ассистентом главного тренера стал экс-игрок Динамо, Днепра и сборной Украины Руслан Ротань. Работать с вратарями будет еще один экс-игрок сборной Украины Владимир Савченко – уроженец Донецкой области, выступавший за Металлист, Борисфен, корейский Анян Эл-Джи Читас, а также российские Ростов, Терек и Ладу. За физическую подготовку футболистов будет отвечать Антон Дьяченко.

Напомним, 3 октября Роман Санжар ушел с поста главного тренера донецкого Олимпика.

Фото: Олимпик

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