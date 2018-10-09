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Дніпро назавжди в моїй душі! Ротань розповів про плани на майбутнє

Екс-футболіст Дніпра і збірної України Руслан Ротань повідомив, що в кінці року випустить автобіографічну книгу.

Колишній футболіст Дніпра і збірної України Руслан Ротань на своїй сторінці в Facebook написав про те, що незабаром шанувальники зможуть прочитати автобіографічну книгу про його 20-річну кар’єру професійного футболіста.

— У цьому році Дніпро святкує своє сторіччя з дня заснування і коли я спостерігаю за тим, що відбувається з рідною командою сьогодні, то у мене серце кров’ю обливається, – написав екс-гравець Дніпра.

Також Ротань зізнався, що свою літньо-осінню паузу присвятив написанню автобіографічної книги.

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— Я вже неодноразово заявляв, що єдиний клуб в Україні, за який я грав би – це Дніпро! Саме цій команді я віддав свої кращі роки у футболі, саме в ній я відбувся як професійного виконавця, – додав Ротань.

Нагадаємо, що донецький Олімпік очолив В’ячеслав Шевчук, а Руслан Ротань став його помічником.

ФотоKatatonia82 | Dreamstime.com

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