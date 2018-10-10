Украинская бодибилдер Алина Яман возглавила мировой рейтинг IFBB.

Украинская бодибилдер Алина Яман стала абсолютной победительницей турнира IFBB Nordic Cup в бодифитнесе.

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Золотая награда с этого турнира позволила спортсменке подняться на самую высокую ступень мирового рейтинга бодибилдеров.

— Вчера на ресурсах ФББУ мы опубликовали мировой рейтинг, в котором в дисциплине бодифитнес Алина Яман занимала вторую позицию уступая два очка Татьяне Тимошенко из Швейцарии. Сегодняшний триумф принес украинке 7 зачетных очков, и мы с нетерпением ждем обновления рейтинга IFBB, который покажет единоличное лидерство спортсменки ФББУ, – пишет официальный сайт Федерации бодибилдинга Украины.



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instagram.com/yamanalina/

instagram.com/yamanalina/

instagram.com/yamanalina/

instagram.com/yamanalina/ instagram.com/yamanalina/ Очаровательна украинка, которая возглавила рейтинг бодибилдеров / 6 фотографий

IFBB Nordic Cup – это международный чемпионат по бодифитнесу, в котором соревнуются бодибилдеры в разных категориях.

Ранее украинская фитнес-модель поразила жюри на турнире в Испании.