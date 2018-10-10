Українська бодібілдерка Аліна Яман очолила світовий рейтинг IFBB.

Українська бодібілдерка Аліна Яман стала абсолютною переможницею турніру IFBB Nordic Cup в бодіфітнесі.

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Золота нагорода з цього турніру дозволила спортсменці піднятися на найвищу сходинку світового рейтингу бодібілдерів.

— Вчора на ресурсах ФББУ ми опублікували світовий рейтинг, в якому в дисципліні бодіфітнес Аліна Яман займала другу позицію поступаючись двома очками Тетяні Тимошенко зі Швейцарії. Сьогоднішній тріумф приніс українці 7 залікових очок, і ми з нетерпінням чекаємо оновлення рейтингу IFBB, який засвідчить одноосібне лідерство спортсменки ФББУ, – пише офіційний сайт Федерації бодібілдингу України.



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instagram.com/yamanalina/ instagram.com/yamanalina/ Чарівна українка, яка очолила рейтинг бодібілдерів / 6 фотографий

IFBB Nordic Cup – це міжнародний чемпіонат з бодіфітнесу, в якому змагаються бодібілдери у різних категоріях.

Раніше українська фітнес-модель вразила журі на турнірі в Іспанії.