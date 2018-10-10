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Сборная Украины и Италии разошлись миром в товарищеском матче

Сборная Украины расписала мировую со сборной Италии в товарищеском матче.

Италия — Украина – 1:1

Голы: Бернардески, 55 – Малиновский, 62

Италия: Доннарума, Бираги (Кришито, 88), Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Пиччини, 84), Барелла (Пеллегрини, 78), Жоржинью, Верратти (Бонавентура, 70), Кьеза, Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57).

Украина: Пятов, Матвиенко, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 88), Караваев, Зинченко, Сыдорчук (Степаненко, 56), Малиновский, Коноплянка (Петряк, 73), Марлос (Цыганков, 46), Яремчук (Кравец, 76 (Бутко, 90)).

Сборные Италии и Украины провели товарищеский матч в рамках подготовки к очередному туру группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась со счетом 1:1.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

На 55-й минуте встречи форвард итальянской команды Бернардески забил гол в ворота Андрея Пятова. Через 7 минут полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сравнял счет в матче.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии в гостях сыграет с Польшей 14 октября, а сине-желтые по группе 1 лиги B – сойдутся со сборной Чехии – 16 октября.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию контрольного матча Италия — Украина.

Фото: Getty Images.

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