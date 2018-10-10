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Збірна України та Італії розійшлися миром у товариському матчі

Збірна України розписала мирову зі збірною Італії у товариському матчі.

Італія — Україна – 1:1

Голи: Бернардескі, 55 – Маліновський, 62

Італія: Доннарума, Бірагі, К’єлліні, Бонуччі, Флоренці, Барелла, Жоржинью, Верратті, К’єза, Інсіньє, Бернардескі.

Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Ракицький, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Яремчук.

Огляд матчу очікуйте пізніше.

ФотоGetty Images.

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