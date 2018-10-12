Футбольный фанат превратил известных футболистов в персонажей мультсериала Симпсоны.
Футбольный фанат из Италии Стефано Монда начал интересный проект, в рамках которого он превращает футболистов и членов их семей в персонажей популярного мультсериала Симпсоны.
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Своими работами Монда делится на своей странице в Instagram.
Его работы нравятся не только подписчикам, но и футболистам, которые охотно репостят картинки на свои страницы.
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Неймар
Анхель Ді Марія
Джанлуїджі Доннарумма
Мауро Ікарді
Роберто Фірміно
Іско
Серхіо Рамос
Лука і Тео Ернандес
Роналдіньо
Лука Модріч
Жервіньо
Альберто Морено
Патріс Евра
Раджа Наїнголан
Сауль Ньїгес і Фернандо Торрес
Стефан Де Врей
Марко Тер Штеген
Хосе Марія Хіменес
Модрич с Гомером и Иско с собаками. Футболистов превратили в героев Симпсонов / 18 фотографий
К слову, футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.
Фото: steart__