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Модрич с Гомером и Иско с собаками. Футболистов превратили в героев Симпсонов

Футбольный фанат превратил известных футболистов в персонажей мультсериала Симпсоны.

Футбольный фанат из Италии Стефано Монда начал интересный проект, в рамках которого он превращает футболистов и членов их семей в персонажей популярного мультсериала Симпсоны.

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Своими работами Монда делится на своей странице в Instagram.

Его работы нравятся не только подписчикам, но и футболистам, которые охотно репостят картинки на свои страницы.

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Модрич с Гомером и Иско с собаками. Футболистов превратили в героев Симпсонов / 18 фотографий

К слову, футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.

Фотоsteart__

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