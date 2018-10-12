Футбольный фанат превратил известных футболистов в персонажей мультсериала Симпсоны.

Футбольный фанат из Италии Стефано Монда начал интересный проект, в рамках которого он превращает футболистов и членов их семей в персонажей популярного мультсериала Симпсоны.

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Своими работами Монда делится на своей странице в Instagram.

Его работы нравятся не только подписчикам, но и футболистам, которые охотно репостят картинки на свои страницы.



Неймар

Анхель Ді Марія

Джанлуїджі Доннарумма

Мауро Ікарді

Роберто Фірміно

Іско

Серхіо Рамос

Лука і Тео Ернандес

Роналдіньо

Лука Модріч

Жервіньо

Альберто Морено

Патріс Евра

Раджа Наїнголан

Сауль Ньїгес і Фернандо Торрес

Стефан Де Врей

Марко Тер Штеген Хосе Марія Хіменес Модрич с Гомером и Иско с собаками. Футболистов превратили в героев Симпсонов / 18 фотографий

К слову, футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.

Фото: steart__