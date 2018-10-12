Футбольний фанат перетворив відомих футболістів у персонажів мультсеріалу Сімпсони.
Футбольний фанат з Італії Стефано Монда розпочав цікавий проект, в рамках якого він перетворює футболістів і членів їхніх сімей в персонажів популярного мультсеріалу Сімпсони.
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Своїми роботами Монда ділиться на своїй сторінці в Instagram.
Його роботи подобаються не лише підписникам, але й футболістам, які охоче репостять картинки на свої сторінки.
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Неймар
Анхель Ді Марія
Джанлуїджі Доннарумма
Мауро Ікарді
Роберто Фірміно
Іско
Серхіо Рамос
Лука і Тео Ернандес
Роналдіньо
Лука Модріч
Жервіньо
Альберто Морено
Патріс Евра
Раджа Наїнголан
Сауль Ньїгес і Фернандо Торрес
Стефан Де Врей
Марко Тер Штеген
Хосе Марія Хіменес
Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів / 18 фотографий
До речі, футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19 від компанії EA Sports.
Фото: steart__