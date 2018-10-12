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Факти / Спорт / Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів/

Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів

Футбольний фанат перетворив відомих футболістів у персонажів мультсеріалу Сімпсони.

Футбольний фанат з Італії Стефано Монда розпочав цікавий проект, в рамках якого він перетворює футболістів і членів їхніх сімей в персонажів популярного мультсеріалу Сімпсони.

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Своїми роботами Монда ділиться на своїй сторінці в Instagram.

Його роботи подобаються не лише підписникам, але й футболістам, які охоче репостять картинки на свої сторінки.

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Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів / 18 фотографий

До речі, футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19 від компанії EA Sports.

Фото: steart__

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