Футбольний фанат перетворив відомих футболістів у персонажів мультсеріалу Сімпсони.

Футбольний фанат з Італії Стефано Монда розпочав цікавий проект, в рамках якого він перетворює футболістів і членів їхніх сімей в персонажів популярного мультсеріалу Сімпсони.

Читайте: Золотий м’яч-2018: номінанти на премію

Своїми роботами Монда ділиться на своїй сторінці в Instagram.

Його роботи подобаються не лише підписникам, але й футболістам, які охоче репостять картинки на свої сторінки.



Неймар

Анхель Ді Марія

Джанлуїджі Доннарумма

Мауро Ікарді

Роберто Фірміно

Іско

Серхіо Рамос

Лука і Тео Ернандес

Роналдіньо

Лука Модріч

Жервіньо

Альберто Морено

Патріс Евра

Раджа Наїнголан

Сауль Ньїгес і Фернандо Торрес

Стефан Де Врей

Марко Тер Штеген Хосе Марія Хіменес Модріч з Гомером та Іско з собаками. Футболістів перетворили в героїв Сімпсонів / 18 фотографий

До речі, футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19 від компанії EA Sports.

Фото: steart__