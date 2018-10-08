Журнал France football объявляет тридцатку номинантов на Золотой мяч-2018.

Французское издание France Football течение дня (8 октября) назовет всех претендентов на награду Золотой мяч.

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В первую пятерку попали форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер, нападающие мадридского Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Во вторую пятерку попали вратарь Реала Тибо Куртуа, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, форвард Ливерпуля Роберто Фирмино и защитник Атлетико Диего Годин.

В третью пятерку вошли нападающий Атлетико Антуан Гризманн, полузащитники Челси Эден Азар и Н’Голо Канте, полузащитник Реала Иско и форвард Тоттенхэма Харри Кейн.

В четвертой пятерке оказались форварл Ливерпуля Садио Мане, голкипер Тоттенхэма Уго Льорис, защитник Реала Марсело, форвард Ювентуса Марио Манджукич и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Остальные 10 номинантов будут объявлены в течение понедельника.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.

Ранее УЕФА назвала лучших футболистов сезона.