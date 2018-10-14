Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов бросил вызов чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.

Об этом сказал Нурмагомедов, обратившись через Instagram менеджера Дехуана Блэйка.

– Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко, – сказал он.

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Напомним, Хабиб Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над МакГрегором. Сразу после завершения поединка российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами октагона, после чего перепрыгнул к болельщикам через забор, где произошла массовая драка. На пресс-конференции после боя Хабиб извинился за то, что перелез через забор октагона и устроил драку.

Фото: Instagram.