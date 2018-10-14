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Хабіб викликав на бій Мейвезера

Чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов кинув виклик чемпіону світу з боксу в п’яти вагових категоріях Флойду Мейвезеру.

Про це сказав Нурмагомедов, звернувшись через Instagram менеджера Дехуана Блейра.

– Вперед, Флойд! Я готовий вийти на поєдинок: 50-0 проти 27-0. Ми обидва ніколи не програвали. Чому б і ні? Давай! В цих джунглях тільки один король — це я, тому що мені вдалося звалити Коннора, а йому ні. І я зробив це легко, – сказав він.

Читайте: Мейвезер за один бій заробив більше ніж Мессі з Роналду за рік

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов у четвертому раунді здобув перемогу над МакГрегором. Відразу після завершення поєдинку російський спортсмен посперечався з кимось за межами октагону, після чого перестрибнув до вболівальників через огорожу, де сталася масова бійка. На прес-конференції після бою Хабіб вибачився за те, що переліз через огорожу октагону і влаштував бійку.

Фото: Instagram.

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