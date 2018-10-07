Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора досрочно в четвертом раунде.
Бой между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедов закончился досрочно в четвертом раунде.
Однако и до этого момента бойцы неоднократно метко били по сопернику.
Так, в одной из атак МакГрегор исполнил серию ударов по Хабибу.
Однако ирландцу удалось подняться.
А в четвертом раунде Хабиб провел удушающий прием, и Конор сдался.
OHHHHH MY KHABIB DROPS MCGREGOR!!!!#UFC229 pic.twitter.com/4rBF7QbRey
— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Читайте: Гвоздик выступит на разогреве боя Уайлдер – Фьюри
Хабиб – МакГрегор: смотреть видео боя:
Напомним, Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания
Фото: Harry How/Getty Images