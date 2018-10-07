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Хабиб досрочно победил МакГрегора

Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора досрочно в четвертом раунде.

Бой между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедов закончился досрочно в четвертом раунде.

Однако и до этого момента бойцы неоднократно метко били по сопернику.

Так, в одной из атак МакГрегор исполнил серию ударов по Хабибу.

Однако ирландцу удалось подняться.

А в четвертом раунде Хабиб провел удушающий прием, и Конор сдался.

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Хабиб – МакГрегор: смотреть видео боя:

Напомним, Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания

Фото: Harry How/Getty Images

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