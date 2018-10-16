Дивіться онлайн-трансляцію матчу четвертого туру Ліги націй Україна — Чехія на Фактах ICTV у вівторок, 16 жовтня, о 21.45.

Збірна України та збірна Чехії зійдуться на стадіоні ОСК Металіст у Харкові в рамках матчу четвертого туру Ліги націй у вівторок, 16 жовтня.

Трохи більше місяця тому українці та чехи зустрічалися між собою у Угерське-Градіште, тоді господарі швидко вийшли вперед, однак підопічні Шевченка зуміли переломити хід зустрічі та взяти гору над суперником. Після фіаско на старті Ліги націй у чехів змінився наставник – Карела Яроліма змінив Ярослав Шилгавий.

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Ця гра може зробити синьо-жовтих переможцями групи 1 Ліги В, зробивши зустріч проти словаків чистою формальністю, однак у випадку невдачі ми ризикуємо втратити цю можливість.

Серед українців через травми гру пропустять Артем Кравець та Євген Хачеріді, у чехів не зіграє Павєл Кадержабек. Томаш Соучек – дискваліфікований.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх чехів оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Прогноз Факти ICTV

Україна — Чехія – 2:0