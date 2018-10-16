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Я его не боюсь! Уайлдер заговорил о бое с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает себя фаворитом в поединке с Александром Усиком.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) уверен, что сможет победить абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

— Я его не боюсь. У меня есть стопроцентная уверенность, что могу его разбить. Все, с кем он встречался, никто не верил в возможность победы. Они не верили, что его можно победить, но я достаточно сумасшедший, чтобы верить в победу над Усиком, – заявил Уайлдер.

Также в интервью Boxing Scene он добавил, что у него больше побед нокаутом и больше опыта в профи.

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— У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил, будучи профессионалом, этому не помогает его золотая медаль в любителях. Он когда-то был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытает много нового в первом раунде нашего боя, – подытожил американец.

Отметим, что Усик планирует повышаться в весовой категории с нового года.

Напомним, в следующем поединке Усик встретится с британцем Тони Белью.

Фото: Charles McQuillan/Getty Images.

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