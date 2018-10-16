Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает себя фаворитом в поединке с Александром Усиком.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) уверен, что сможет победить абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).
— Я его не боюсь. У меня есть стопроцентная уверенность, что могу его разбить. Все, с кем он встречался, никто не верил в возможность победы. Они не верили, что его можно победить, но я достаточно сумасшедший, чтобы верить в победу над Усиком, – заявил Уайлдер.
Также в интервью Boxing Scene он добавил, что у него больше побед нокаутом и больше опыта в профи.Читайте: Российский боксер зовет Усика на ринг Мощный проморолик боя Усик - Белью Усик по-другому ответил на вопрос "Чей Крым?"
— У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил, будучи профессионалом, этому не помогает его золотая медаль в любителях. Он когда-то был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытает много нового в первом раунде нашего боя, – подытожил американец.
Отметим, что Усик планирует повышаться в весовой категории с нового года.
Напомним, в следующем поединке Усик встретится с британцем Тони Белью.
Фото: Charles McQuillan/Getty Images.