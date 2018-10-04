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Думаю, я проиграю! Ломаченко назвал одного из самых сильных соперников

Чемпион в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что не сможет остановить чемпиона мира в полусреднем весе (WBO) американца Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщает Boxnation.

– Думаю, Кроуфорд слишком велик. Ты можешь подняться в весе и боксировать с ребятами побольше. Но когда ты в ринге против парня, который больше тебя, при этом он боксер и знает, что делать в ринге — это глупо.

Кроуфорд — один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.

Если я проведу сейчас с ним поединок, думаю, я проиграю. Но в будущем, возможно, бой состоится, увидим, — сказал Василий Ломаченко.

К слову, Теренс Кроуфорд сейчас выступает в весовой категории до 66,6 кг, а украинец — до 61,2 кг.

Читайте: The Ring: Ломаченко - лучший боксер мира Дата и место боя Ломаченко - Педраса — официально Тайсон в России рассказал о Ломаченко - лучшем боксере на планете

Напомним, Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира.

Фото: скрин интервью

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