PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Германия уступила Франции и оказалась на грани вылета в Лигу В/

Германия уступила Франции и оказалась на грани вылета в Лигу В

Сборная Франции обыграла Германию в матче четвертого тура Лиги наций на поле стадиона Стад де Франс.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала сборную Германии. Встреча состоялась на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте арбитр встречи назначил в ворота Уго Льориса пенальти, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

Французы ответили только во втором тайме. На 62-й минуте Антуанн Гризманн отправил мяч в сетку ворот Нойера после подачи от Лукаса. А позже форвард Атлетико стал автором второго гола сборной Франции, реализовав 11-метровый удар на 80-й минуте.

Сборная Франции, набрав 7 очков, возглавляет группу 1 Лиги А. Немецкая команда (1) – на 3-м месте, Нидерланды (3) – на 2-м.

Напомним, сборная Украины обыграла Чехию и пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Фото: MatthiasHangst/Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка