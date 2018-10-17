Сборная Франции обыграла Германию в матче четвертого тура Лиги наций на поле стадиона Стад де Франс.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала сборную Германии. Встреча состоялась на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте арбитр встречи назначил в ворота Уго Льориса пенальти, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос.

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Французы ответили только во втором тайме. На 62-й минуте Антуанн Гризманн отправил мяч в сетку ворот Нойера после подачи от Лукаса. А позже форвард Атлетико стал автором второго гола сборной Франции, реализовав 11-метровый удар на 80-й минуте.

Сборная Франции, набрав 7 очков, возглавляет группу 1 Лиги А. Немецкая команда (1) – на 3-м месте, Нидерланды (3) – на 2-м.

Напомним, сборная Украины обыграла Чехию и пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Фото: MatthiasHangst/Getty Images.