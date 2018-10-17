Збірна Франції обіграла Німеччину в матчі четвертого туру Ліги націй на полі стадіону Стад де Франс.

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА збірна Франції приймала збірну Німеччини. Зустріч відбулася на стадіоні Стад де Франс в Сен-Дені і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

На 14-й хвилині арбітр зустрічі призначив у ворота Уго Льоріса пенальті, який успішно реалізував півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос.

Читайте: Ліга націй: календар та результати матчів

Французи відповіли лише у другому таймі. На 62-й хвилині Антуанн Грізманн влучив у сітку воріт Нойєра після подачі від Лукаса. А пізніше форвард Атлетіко став автором другого гола збірної Франції, реалізувавши 11-метровий удар на 80-й хвилині.

Збірна Франції, набравши 7 очок, очолює групу 1 Ліги А. Німецька команда (1) – на 3-му місці, Нідерланди (3) – на 2-му.

Нагадаємо, збірна України обіграла Чехію і пробилася до елітного дивізіону Ліги націй.

Фото: MatthiasHangst/Getty Images.