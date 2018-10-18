Боец смешанного стиля (ММА) Ахмед Вали Хотак получил многочисленные ножевые ранения в Афганистане.

Афганский боец ​​смешанных единоборств Ахмед Вали Хотак потерял возможность выступить на турнире Fight Nights в Москве из-за жестокое нападение на него группой неизвестных.

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Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на президента промоушена Камила Гаджиева.

— У него многочисленные ножевые ранения, причин случившегося не знаю. Он в последнее время жил в США, возможно это могли быть какие-то старые счеты. Это большая потеря для турнира, потому что он не просто парень, который дерется зрелищно и до конца. У него большая аудитория, – заявил Гаджиев.

Вале Хотак должен был встретиться с россиянином Максимом Щекиным в весовой категории до 70,3 кг. Турнир пройдет 19 октября.

Афганец за свою карьеру провел восемь боев по правилам ММА, получил семь побед и потерпел одно поражение.

Напомним, дагестанца Хабиба Нурмагомедова не исключат из UFC из-за драки после боя против Конора Макгрегора.

Фото: Jerry Coli | Dreamstime.com.