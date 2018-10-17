Дагестанця Хабіба Нурмагомедова не виключать з UFC через бійку після бою проти Конора Макгрегора.

Президент UFC Дена Вайт заявив, чемпіон організації в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов продовжить виступати під егідою промоушену.

– Усе гаразд. У нас із Хабібом гарні відносини. Не знаю, хто буде його наступним противником, ми про це ще не говорили. Дозвольте хлопцеві насолодитися перемогою, а потім вирішимо це питання.

Хабіб залишається в UFC. Що буде з Тухуговим? Я поки не знаю, – цитує Вайта видання TMZ, передає Чемпіонат.

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Нагадаємо, після перемоги над Макгрегором, Хабіб накинувся на спаринг-партнера ірландця Артема Лобова, який перебував за межами октагону. Після чого розпочалася масова бійка за участю спортсменів і поліції.

Водночас в октагоні Зубайра Тухугов разом з деякими бійцями з команди Хабіба напав на самого Макгрегора.