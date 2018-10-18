Боєць змішаного стилю (ММА) Ахмед Валі Хотак отримав численні ножові поранення в Афганістані.

Афганський боєць змішаних єдиноборств Ахмед Валі Хотак втратив можливість виступити на турнірі Fight Nights в Москві через жорстокий напад на нього групою невідомих.

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Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на президента промоушену Каміла Гаджиєва.

— У нього численні ножові поранення, причин того, що сталося не знаю. Він останнім часом жив в США, можливо це могли бути якісь старі рахунки. Це велика втрата для турніру, тому що він не просто хлопець, який б’ється видовищно і до кінця. У нього велика аудиторія, – заявив Гаджиєв.

Валі Хотак повинен був зустрітися з росіянином Максимом Щокіним у ваговій категорії до 70,3 кг. Турнір пройде 19 жовтня.

Афганець за свою кар’єру провів вісім боїв за правилами ММА, здобув сім перемог і зазнав однієї поразки.

Нагадаємо, дагестанця Хабіба Нурмагомедова не виключать з UFC через бійку після бою проти Конора Макгрегора.

Фото: Jerry Coli | Dreamstime.com.