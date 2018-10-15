Дебютный титул в WTA-туре позволил украинской теннисистке Даяне Ястремской улучшить свое положение в мировом рейтинге на 36 позиций и на 30 строчек обновить личный рекорд.

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Так, по итогам игровой недели наши теннисистки занимают следующие места в топ-100 рейтинга WTA:

Элина Свитолина – 6 (4350), опустилась на одну строчку (1/4 финала/Гонконг)

Леся Цуренко – 26 (1830), поднялась на 1 позицию (снялась с турнира/Гонконг)

Даяна Ястремская – 66 (870), поднялась на 36 строчек (титул/Гонконг)

С рейтингом за 15 октября 2018 года вы можете ознакомиться здесь.

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Напомним, как Ястремская выиграла теннисный турнир WTA.

Фото: dayana_yastremskay/Instagram