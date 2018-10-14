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Ястремская выиграла теннисный турнир WTA

14 октября Украинская теннисистка Даяна Ястремская со счетом 6:2, 6:1 выиграла у Ван Цян в финале турнира Prudential Hong Kong Tennis Open.

ястремская

Об этом сообщается на странице соревнований в Facebook.

В финале соревнования она одолела первую ракетку Китая Ван Цян (№24 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Для Ястремской это первый финал на турнирах WTA.

Читайте: Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал в Гонконге

Украинка получит $163,265 призовых и 280 очков в рейтинг WTA, что позволит ей подняться с 102 на 66 строчку мирового рейтинга.

Напомним, в 1/4 финала Даяна Ястремская обыграла Кристину Кучову из Словакии со счетом 7:6, 6:2.

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