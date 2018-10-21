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Лионель Месси пропустит матч с Реалом из-за сломанной руки

Футболист Лионель Месси сломал руку во время матча чемпионата Испании против Севильи.

Ліонель Мессі

Из-за того, что нападающий Барселоны Лионель Месси сломал руку во время матча против Севильи, ему придется пропустить игру с мадридским Реалом, сообщает Медуза.

На 18-й минуте матча Месси неудачно упал после столкновения с Франко Васкесом, из-за чего его пришлось заменить.

Во время обследования стало ясно, что у футболиста перелом лучевой кости правой руки. Ожидается, что Месси будет восстанавливаться 3 недели.

Читайте: Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма

К слову, игру хавбека сборной Украины Руслана Малиновского отметили в EA Sports.

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