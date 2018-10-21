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Ліонель Мессі пропустить матч з Реалом через зламану руку

Футболіст Ліонель Мессі зламав руку під час матчу чемпіонату Іспанії проти Севільї.

Ліонель Мессі

Через те, що нападаючий Барселони Ліонель Мессі зламав руку під час матчу проти Севільї, йому доведеться пропустити гру з мадридським Реалом, повідомляє Медуза.

На 18-й хвилині матчу Мессі невдало впав після зіткнення з Франко Васкесом, через що його довелося замінити.

Під час обстеження стало ясно, що у футболіста перелом променевої кістки правої руки. Очікується, що Мессі відновлюватиметься 3 тижні.

Читайте: Ярмоленко травмувався у матчі проти Тоттенхема

До слова, гру хавбека збірної України Руслана Малиновського відзначили в EA Sports.

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