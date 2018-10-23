Олександр Гавриленко завоював медаль з пауерліфтингу в середній вазі на Іграх нескорених.

Український спортсмен Олександр Гавриленко завоював золоту медаль з пауерліфтингу на Іграх нескорених.

Про це повідомляється на сторінці української команди у Facebook.

— Вітаємо Олександра Гавриленка з золотою медаллю Invictus Games Sydney 2018 з пауерліфтингу в середній вазі! Три спроби, і кожна була рекордною для його групи – 165 кг, 172 кг і фінальні 177 кг, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігри нескорених стартували 20 жовтня. Україну на змаганнях представляють 15 спортсменів у шести видах спорту.

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Раніше українець Денис Фіщук завоював бронзу у велогонці в перший день змагань Ігри нескорених (Invictus Games) 2018.