Жозе Моуринью из-за пробок добирался до Олд Траффорд пешком, а его Манчестер Юнайтед уступил Ювентусу в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед принимал туринский Ювентус в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе Олд Траффорд в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

На 17-й минуте единственный гол во встрече забил аргентинский форвард Ювентуса Пауло Дибала.

Интересно, что к стадиону Олд Траффорд Жозе Моуринью добирался пешком. После того, как из-за пробок красные дьяволы опоздали на игру с Валенсией в ЛЧ и были оштрафованы на €15 тыс., португальский специалист решил не рисковать. МЮ заселился в отель Hilton, который находится в 10-ти минутах ходьбы от стадиона.

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Перед матчем с Ювентусом, манкунианцы снова попали в пробку на 45 минут, поэтому Моуринью решил выйти из автобуса и добраться до стадиона пешком.

— Я шел в кофте с капюшоном в толпе фанатов, и никто меня не узнал. Дорога заняла две минуты, – рассказал Жозе Моуринью.

После трех туров Манчестер Юнайтед имеет в активе четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Ювентус (9) – на первом месте.

Напомним, Шахтер без шансов уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images.