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Моурінью прийшов на матч з Ювентусом пішки, але програв

Жозе Моурінью через затори добирався до Олд Траффорд пішки, а його Манчестер Юнайтед поступився Ювентусу у матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед приймав туринський Ювентус у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері і завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

На 17-й хвилині єдиний гол у зустрічі забив аргентинський форвард Ювентуса Пауло Дібала.

Цікаво, що до стадіону Олд Траффорд Жозе Моурінью діставався пішки. Після того, як через пробки червоні дияволи запізнилися на гру з Валенсією в ЛЧ і були оштрафовані на €15 тис., португальський спеціаліст вирішив не ризикувати. МЮ заселився в готель Hilton, який знаходиться в 10-ти хвилинах ходьби від стадіону.

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Перед матчем з Ювентусом, манкуніанці знову потрапили у затор на 45 хвилин, тож Моуріньо вирішив вийти з автобусу і дістатися до стадіону на своїх двох.

— Я йшов в кофті з капюшоном в натовпі фанатів, і ніхто мене не впізнав. Дорога зайняла дві хвилини, – розповів Жозе Моурінью.

Після трьох турів Манчестер Юнайтед має в активі чотири очки і посідає друге місце в турнірній таблиці групи H. Ювентус (9) – на першому місці.

Нагадаємо, Шахтар без шансів поступився Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Фото: Getty Images.

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