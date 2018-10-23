Донецкий Шахтер уступил Манчестер Сити в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер — Манчестер Сити – 0:3

Голы: Давид Силва, 30 Ляпорт, 35 Бернарду Силва, 71

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Фернандо, Коваленко (Алан Патрик, 62), Нем (Болбат, 69), Мораес.

Манчестер Сити: Эдерсон, Гарбриэль Жезус, Де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Лапорт, Марез, Менди, Отаменди, Силва, Стерлинг, Стоунс (Уокер, 80), Фернандиньо.

Донецкий Шахтер на поле стадиона ОСК Металлист принимал английский Манчестер Сити в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Харькове и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Давид Силва на 30-й минуте встречи, пробив после отскока в нижний правый угол ворот.

Второй гол горожане забили после подачи с углового. Аймерик Ляпорт ударом головой отправил мяч в девятку ворот Пятова.

До розгромного счета довел Бернарду Силва во втором тайме. После паса от Мареза он пробил в левый угол без шансов для голкипера.

После трех туров Манчестер Сити в активе 6 очков и возглавляет группу F, Лион (5) на второй строчке, Хоффенхайм (2) на третей. Шахтер (2) – 4-й.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Манчестер Сити.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images.