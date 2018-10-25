Ливерпуль на Энфилде разгромил сербскую Црвену Звезду в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль принимал Црвену Звезду. Встреча состоялась на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Счет во встрече открыл форвард красных Роберто Фирмино. Бразилец с начала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов отметился 12 голами и 7 ассистами и является лидером турнира по системе гол+пас за это время.

А героем вечера стал автор дубля в ворота сербов Мохаммед Салах. Благодаря двум голам египтянин достиг отметки в 50 голов за мерсисайдцев, проведя за команду 65 игр.

Закрепил успех Ливерпуля Садио Мане, который вернулся на поле после операции на руке. Сенегалец сначала не реализовал пенальти, но через четыре минуты исправился.

Таким образом Ливерпуль с 6 очками в активе возглавил турнирную таблицу группы С, Наполи (5) – на втором месте, ПСЖ (4) располагается на третьей строчке, а Црвена Звезда (1) занимает последнее место.

Напомним, форвард Наполи Аркадиуш Милик подвергся разбойному нападению после победы его команды над Ливерпулем в матче второго тура Лиги чемпионов.

Фото: Michael Regan/Getty Images.