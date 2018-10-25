Ліверпуль на Енфілді розгромив сербську Црвену Звезду в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

У матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль приймав Црвену Звезду. Зустріч відбулася на стадіоні Енфілд у Ліверпулі і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

Рахунок у зустрічі відкрив форвард червоних Роберто Фірміно. Бразилець з початку минулого розіграшу Ліги чемпіонів відзначився 12 голами і 7 ассистами і є лідером турніру за системою гол+пас за цей період часу.

А героєм вечора став автор дубля у ворота сербів Мохаммед Салах. Завдяки двом голам єгиптянин досяг позначки в 50 голів за мерсисайдців, провівши за команду 65 ігор.

Закріпив успіх Ліверпуля Садіо Мане, який повернувся на поле після операції на руці. Сенегалець спочатку не реалізував пенальті, але через чотири хвилин виправився.

Таким чином Ліверпуль з 6 очками в активі очолив турнірну таблицю групи С, Наполі (5) – на другому місці, ПСЖ (4) розташовується на третьому рядку, а Црвена Звезда (1) посідає останнє місце.

Нагадаємо, форвард Наполі Аркадіуш Мілік зазнав розбійного нападу після перемоги його команди над Ліверпулем в матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Фото: Michael Regan/Getty Images.