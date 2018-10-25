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Ренн — Динамо: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы Ренн — Динамо Киев на Фактах ICTV в четверг, 25 октября, в 22.00.

Ренн и Динамо сойдутся на стадионе Руазон Парк во Франции в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 25 октября.

Подопечные Хацкевича после двух туров не смогли ни разу победить, разойдясь ничьей с казахской Астаной и чешским Яблонцем. Как результат, две ничьи с одинаковым счетом 2:2.

Читайте: Где смотреть Ренн – Динамо

В то же время, французы обыграли дома чехов, но уступили в гостях Астане (0:2).

В Ренна из-за травм не сыграют Баал, Данзе и Гитан. Киевлянам не сможет помочь Артем Беседин, участие Вербича под вопросом.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Сабри Лямуши. На победу Ренна принимают ставки с коэффициентом 2.35. Успех киевлян оценивают в 3.25. Ничейный результат встречи – 3.30.

Прогноз Фактов ICTV

Ренн — Динамо – 1:1

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