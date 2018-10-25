PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ренн — Динамо: онлайн-трансляція матчу/

Ренн — Динамо: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи Ренн — Динамо Київ на Фактах ICTV у четвер, 25 жовтня, о 22.00.

Ренн та Динамо зійдуться на стадіоні Руазон-Парк у Франції в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги Європи 2018/19 у четвер, 25 жовтня.

Підопічні Хацкевича після двох турів не змогли жодного разу перемогти, розійшовшись нічиєю з казахською Астаною та чеським Яблонцем. Як результат, дві нічиї з однаковим рахунком 2:2.

Читайте: Де дивитися Ренн — Динамо

Водночас, французи обіграли вдома чехів, але поступилися в гостях Астані (0:2).

У Ренна через травми не зіграють Баал, Данзе та Гітан. Киянам не зможе допомогти Артем Бесєдін, участь Вербіча під питанням.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Сабрі Лямуші. На перемогу Ренна приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх киян оцінюють в 3.25. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Прогноз Фактів ICTV

Ренн — Динамо – 1:1

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка