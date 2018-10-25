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Российских фанатов побили палками в Риме

Итальянские болельщики атаковали россиян перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов Рома – ЦСКА.

Перед матчем третьего тура Лиги чемпионов 2018/2019 между римской Ромой и российским ЦСКА десять итальянских болельщиков атаковали троих россиян.

Местные тиффози избили двух мужчин и одну девушку.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Соответствующее видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале OFNEWS.

Напомним, в Риме на станции метро Репубблика произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики матча ЦСКА – Рома. В результате аварии пострадали украинцы.

ФотоStef22|Dreamstime.com.

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