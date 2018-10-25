PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Російських фанатів відлупцювали палицями у Римі/

Російських фанатів відлупцювали палицями у Римі

Італійські уболівальники атакували росіян перед матчем 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів Рома — ЦСКА.

Перед матчем третього туру Ліги чемпіонів 2018/2019 між римською Ромою та російським ЦСКА десятеро італійських вболівальників атакували трьох росіян.

Місцеві тифозі побили двох чоловіків та одну дівчину.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Відповідне відео інциденту було опубліковано у Telegram-каналі OFNEWS.

Нагадаємо, у Римі на станції метро Репуббліка сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники матчу ЦСКА – Рома. Внаслідок аварії постраждали українці.

ФотоStef22|Dreamstime.com.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ліверпульське тріо поклало покер у ворота Црвени Звезди
Ліга чемпіонів: календар та результати матчів
Моурінью прийшов на матч з Ювентусом пішки, але програв
Відірвана нога і переломи: у Римі через аварію ескалатора постраждали 30 осіб
Шахтар — Манчестер Сіті – 0:3: онлайн-трансляція матчу
Соколовський: Шахтарю потрібно перемагати вдома Манчестер
Шахтар — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч
Де дивитися Шахтар — Манчестер Сіті
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка