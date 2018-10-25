ФК Николаев может нанести на свою футболку портрет украинского певца Павла Зиброва и строчку из его песни.

Один из болельщиков перволигового футбольного клуба Николаев предложил клуба последовать примеру ирландского клуба Богемиас.

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Напомним, дублинский клуб, выступающий в Высшем ирландском дивизионе разработал форму с портретом ямайского певца Боба Марли. Соответствующий комплект формы дублинцы использовать в выездных матчах чемпионата.

В ответ на фанатское предложение, ФК Николаев предложил своим подписчикам интересную идею — за определенное количество лайков под постом, пообещал нанести фото Зиброва. Нужные лайки были собраны за ночь.

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.

Позже поступило предложение нанести еще и слова из песни Зиброва.

Ого, пробили 150 лайков за ночь! P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни #ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

Теперь фанаты ожидают выполнения обещания от клуба. Но, как оказалось позже, на футболке может появиться не только Зибров, но и Олег Винник.

Хотя, чтобы начали ходить на наш стадион, надо, наверное, Винника на футболку наносить — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

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Фото: ФК Миколаїв.