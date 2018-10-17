В Англии создали петицию о размещении футболистов на новых банкнотах номиналом 5 и 50 фунтов стерлингов.

Английские болельщики создали петицию, в которой предложили разместить изображение защитника Лестера и национальной сборной Гарри Магуайр на обновленной банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов.

С помощью фотошопа был даже сделан макет купюры, на котором футболист сидит верхом на единороге.

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Петицию уже подписали более 17 тыс. человек.

Ее заметил в Twitter защитник Кайл Уокер и призвал своих фолловеров проголосовать, при этом предложил разместить себя на 5-ти фунтовой банкноте.



На надувном единороге! Фанаты хотят видеть игроков сборной Англии на банкнотах / 2 фотографии

Напомним, во время ЧМ-2018 в качестве восстановительных процедур игроки сборной Англии устраивали заплывы в бассейне на надувных единорогах.

Фото: Getty Images.