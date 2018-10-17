В британском кафе в продаже появилось необычное печенье в честь звезды туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

В британском городе Вурдкастер в одном из кафе в продаже появилось эротическое печенье в честь португальского футболиста Криштиану Роналду.

Об этом сообщил хозяин кафе на странице в Facebook.

Владелец кафе оказался поклонником форварда Старой синьоры и таким образом решил поддержать футболиста на фоне обвинений Роналду в изнасиловании.

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— Я люблю Криштиану и готов его защищать, потому что верю в его версию событий. Идея заключалась в том, чтобы обыграть эту ситуацию с нашими гостями. Печенье хорошо восприняли и поняли шутку, – написал изобретательный поклонник.

Ранее за Роналду вступилась румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан.

Фото: Jenta Wong | Dreamstime.com.