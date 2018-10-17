PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / В Англии в честь Роналду выпустили эротическое печенье/

В Англии в честь Роналду выпустили эротическое печенье

В британском кафе в продаже появилось необычное печенье в честь звезды туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

В британском городе Вурдкастер в одном из кафе в продаже появилось эротическое печенье в честь португальского футболиста Криштиану Роналду.

Об этом сообщил хозяин кафе на странице в Facebook.

Владелец кафе оказался поклонником форварда Старой синьоры и таким образом решил поддержать футболиста на фоне обвинений Роналду в изнасиловании.

Читайте: В сети появилось видео танцев Роналду и Майорги, которая обвиняет его в изнасиловании

— Я люблю Криштиану и готов его защищать, потому что верю в его версию событий. Идея заключалась в том, чтобы обыграть эту ситуацию с нашими гостями. Печенье хорошо восприняли и поняли шутку, – написал изобретательный поклонник.

Ранее за Роналду вступилась румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан.

ФотоJenta Wong | Dreamstime.com.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обнаженные официанты устроили вечеринку британским бабушкам (18+)
Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі
Посольство США разослало приглашения вечеринку с котом в пижаме
Роналду похвастался дублем сына за Ювентус
роналду обвиняют в изнасиловании
Роналду обвинили в изнасиловании еще две женщины
Ей понравилось изнасилование! Румынская модель вступилась за Роналду
Журналист оконфузился, когда рассказывал об опасности фото
EA Sports убрал лицо Роналду из соцсетей за-за секс-скандала
Туалетная бумага? Трамп оконфузился на публике
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка