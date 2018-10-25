Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) сообщила, сколько заработал мадридский Реал в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19.

За прошлый розыгрыш Лиги чемпионов мадридский Реал Мадрид заработал €88,6 млн.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Только победа в киевском финале над Ливерпулем принесла в копилку галактикос €15,5 млн. Мерсисайдцы, которые оказались в шаге от триумфа, получили от УЕФА €81,2 млн (€11 млн за участие в финале).

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Победитель прошлогодней Лиги Европы мадридский Атлетико получил €16,1 млн. Финалист французский Марсель – €23 млн.

Всего же за прошлый сезон УЕФА заплатила €1,4 млрд клубам, которые принимали участие в Лиге Чемпионов, и еще €428 млн участникам Лиги Европы.

Напомним, Реал впервые с сезона 2006/07 не смог забить в трех матчах подряд – Севилье, Атлетико и ЦСКА.

Фото: Katatonia82|Dreamstime.com