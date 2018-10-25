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УЄФА назвала суму, яку заробив Реал за перемогу в ЛЧ

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) повідомила, скільки заробив мадридський Реал в Лізі чемпіонів у сезоні 2018/19.

За минулий розіграш Ліги чемпіонів мадридський Реал Мадрид заробив €88,6 млн.

Про це повідомила прес-служба УЄФА.

Лише перемога в київському фіналі над Ліверпулем принесла в скарбничку галактикос €15,5 млн. Мерсисайдці, які опинилися за крок до тріумфу, отримали від УЄФА €81,2 млн (€11 млн за участь у фіналі).

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Переможець минулорічної Ліги Європи мадридський Атлетіко отримав €16,1 млн. Фіналіст французький Марсель – €23 млн.

Всього ж за минулий сезон УЄФА заплатила €1,4 млрд клубам, які брали участь в Лізі Чемпіонів, і ще €428 млн учасникам Ліги Європи.

Нагадаємо, Реал вперше з сезону 2006/07 не зміг забити у трьох матчах поспіль – Севільї, Атлетіко та ЦСКА.

ФотоKatatonia82|Dreamstime.com

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