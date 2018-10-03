Реал впервые с сезона 2006/07 не смог забить в трех матчах подряд – Севилье, Атлетико и ЦСКА.

Реал Мадрид в рамках второго тура Лиги чемпионов сенсационно уступил на выезде московскому ЦСКА 1:0. До этого мадридцы проиграли Севилье (0:3) и расписали сухую ничью в дерби с Атлетико (0:0).

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11 лет назад в период декабрь-январь Реал также не смог забить в трех матчах подряд, тогда с командой работал Фабио Капелло.

Между тем игроки обещают исправить ситуацию.

— Мы раздражены. Не ожидали потерять очки в матче с ЦСКА, и атмосфера в раздевалке сейчас не самая лучшая. Нужно поднять голову. В последних трех матчах мы сыграли не на своем уровне. Против Атлетико во втором тайме действовали немного лучше. Когда вы не забиваете, это вызывает беспокойство. Но мы найдем выход из ситуации. Нужно собраться и быть позитивными, – цитирует Луку Модрича официальный сайт галактикос.

Напомним, Реал потерпел разгромное поражение от Севильи в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com